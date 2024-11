Un incendio di vaste proporzioni ha coinvolto un’azienda agricola situata in via Borgo Appio, a Grazzanise, causando ingenti danni a un deposito di attrezzature agricole e a una vicina abitazione. L’intervento tempestivo di una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta è stato fondamentale per evitare ulteriori conseguenze.

L’incendio e i danni riportati

Le fiamme hanno interessato un deposito di circa 400 metri quadri, al cui interno erano custoditi due trattori e varie attrezzature agricole. Nonostante l’intervento rapido dei Vigili del Fuoco, l’incendio ha distrutto completamente il deposito e ha coinvolto anche una vicina abitazione, dove alloggiavano gli operai dell’azienda agricola. Fortunatamente, non si registrano feriti tra le persone presenti al momento dell’incidente.

Operazioni di spegnimento

Per fronteggiare le fiamme, oltre alla squadra principale, è stata mobilitata un’autobotte per garantire un flusso costante di acqua. L’intervento si è protratto per diverse ore, con l’obiettivo di contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area circostante, evitando il rischio di propagazione.

Cause dell’incendio sotto indagine

Le autorità competenti stanno conducendo accertamenti per individuare le cause dell’incendio, che al momento non sono state ancora determinate. Non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella di un malfunzionamento delle attrezzature o altre origini accidentali.