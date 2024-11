Durante una mirata operazione di controllo del territorio, due soggetti pluripregiudicati sono stati bloccati dagli agenti dell’unità di polizia giudiziaria della polizia locale di Napoli. L’intervento, avvenuto nella movimentata piazza Garibaldi, ha permesso di sventare un tentativo di truffa ai danni di turisti e passanti, particolarmente vulnerabili in una zona frequentata sia da locali che da visitatori.

La truffa, ben congegnata, consisteva nel proporre l’acquisto di uno smartphone di ultima generazione a un prezzo estremamente conveniente, attirando così l’attenzione delle persone alla ricerca di un buon affare. Una volta concordato il prezzo e ottenuto il denaro, i truffatori consegnavano ai malcapitati una scatola che, apparentemente, conteneva il telefono. In realtà, però, all’interno della confezione vi era solo una mattonella, strategicamente inserita per conferire al pacco un peso simile a quello di un dispositivo elettronico.

Gli agenti, in abiti civili per confondersi tra i passanti, osservavano attentamente i movimenti dei due sospettati. Notando il loro comportamento sospetto e le continue interazioni con i passanti, hanno deciso di intervenire al momento giusto, bloccando i truffatori prima che potessero allontanarsi con il denaro. Nel corso dell’operazione, la polizia locale ha posto sotto sequestro il telefono cellulare usato come esca per ingannare le vittime e il pacco contenente la mattonella.

Quest’operazione rappresenta un importante intervento della polizia locale di Napoli nel contrasto alle truffe e ai reati contro il patrimonio, contribuendo a rendere più sicuro uno dei principali luoghi di transito della città e dissuadendo simili attività illecite. L’arresto dei due truffatori, entrambi con numerosi precedenti penali, testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel proteggere cittadini e visitatori, garantendo al contempo un presidio costante nelle aree più affollate e turistiche della città.