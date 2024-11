È un 60enne di Cassino l’uomo ‘agganciato’ e scaraventato a terra dal treno in transito ieri sera sulla tratta Napoli – Roma, a ridosso della stazione ferroviaria di Cassino. È ricoverato ora nell’ospedale Santa Scolastica della città per le ferite riportate. Stando alla prima ed ancora provvisoria ricostruzione della Polizia Ferroviaria, il sessantenne era impegnato in alcuni lavori agricoli su un suo podere che confina con la ferrovia. Nel ripulire le piante più a ridosso dei binari si è sporto troppo, proprio mentre era in arrivo un convoglio da Sud che lo ha ‘risucchiato’ scaraventandolo a terra con violenza.

Al Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino sono riscontrate lesioni al braccio ed al fianco destro per le quali è ricoverato. Il macchinista del treno appena si è reso conto dell’accaduto ha azionato la frenata rapida fermando il convoglio: in attesa dei rilievi di legge, il traffico ferroviario ha subito rallentamenti ed i passeggeri diretti a Roma e Napoli sono dirottati su bus navetta attivate da Ferrovie dello Stato.