Presso la sede dell’Agenzia di Sviluppo dell’Area Nolana a Camposano, si terrà un corso di formazione professionale dedicato alla comunicazione in emergenza, con particolare attenzione alle alluvioni. L’evento, previsto dalle 15 alle 19 nella sala “Carmine Sommese,” è rivolto ai giornalisti e ha l’obiettivo di approfondire le modalità di informazione tradizionale e l’uso dei social media in situazioni di rischio, con un focus specifico sul rischio idrogeologico.

Interverranno quindi diverse figure istituzionali e professionisti del settore. Saranno presenti il presidente del Tavolo dei Comuni e amministratore unico dell’Agenzia di Sviluppo, Giuseppe Caccavale, sindaco di Cicciano; il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli; il sindaco di Marigliano, Giuseppe Jossa; e i giornalisti esperti Nello Fontanella, specialista in gestione delle emergenze, e Brunella Cimadomo, coordinatrice dell’Ufficio Stampa della Protezione Civile della Regione Campania.

Questa iniziativa si inserisce nelle attività promosse dall’Agenzia di Sviluppo, incaricata di gestire le emergenze per conto di 18 Comuni dell’area nolana. Questi Comuni fanno capo ai Centri Operativi Misti di Protezione Civile, COM 9 e COM 10, rispettivamente con capofila i Comuni di Marigliano e Nola. L’incontro rappresenta un momento importante per affinare le competenze dei giornalisti nel contesto della comunicazione di emergenza, fondamentale per assicurare un’informazione tempestiva e accurata alla popolazione durante eventi calamitosi come le alluvioni.