L’inaugurazione ufficiale del Maximall Pompeii è stata posticipata al 7 dicembre 2024. Ieri l’allagamento nella struttura, l’altro giorno un operaio che ha rischiato la vita cadendo da una grata. Insomma, servono ulteriori controlli e soprattutto prudenza. Si tratterà di un colosso dello shopping e del tempo libero sta per aprire le sue porte a Torre Annunziata: MaxiMall Pompeii. Con 200mila metri quadrati di superficie, di cui 50mila al coperto, questa struttura si candida a diventare uno dei più grandi centri commerciali del Sud Italia.

Una storia di rinascita: da ex feudo dei clan a polo di attrazione

Un tempo simbolo di degrado e criminalità, l’area su cui sorge MaxiMall Pompeii ha subito una trasformazione radicale. Grazie a un investimento di 200 milioni di euro, oggi rappresenta un’oasi dedicata allo shopping, al relax e alla socialità.

L’impatto economico del progetto è notevole: si stimano fino a 1.500 nuove assunzioni. Tra i punti forti della struttura troviamo:

Un hotel Marriott a 4 stelle, perfetto per i turisti e i viaggiatori, un auditorium per eventi culturali e spettacoli, un anfiteatro esterno per concerti e manifestazioni all’aperto.

130 negozi, dai brand di lusso alla moda accessibile, e 30 ristoranti dedicati al meglio della gastronomia italiana e internazionale.

Come arrivare al MaxiMall Pompeii

Il MaxiMall Pompeii si trova in una posizione strategica, facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici:

In auto

Da Nord: Uscite consigliate dell’autostrada A3: Pompei, Boscoreale o Torre Annunziata Sud.

Da Sud: Uscite preferite: Torre Annunziata Nord, Torre Annunziata Sud o Pompei.

In treno

Circumvesuviana: Fermata Torre Annunziata, distante solo 2,4 km dal centro commerciale.

Ferrovie dello Stato: Stazione di Torre Annunziata, a soli 1,1 km dalla struttura.

MaxiMall Pompeii: un’offerta per tutti i gusti

Con ben 130 negozi, MaxiMall Pompeii offre una selezione che spazia dalla moda casual al lusso. Alcuni dei marchi più attesi includono:

Fast fashion: Zara, Mango, Pull&Bear, Tezenis.

Sport e casual: Nike, Adidas, New Balance, The North Face, Timberland.

Lusso: Guess, Levi’s e altri ancora.

Per gli amanti del cibo, ci sono 30 ristoranti e locali tra cui scegliere. Dai sapori tradizionali napoletani ai fast food internazionali, ecco alcuni nomi di spicco:

Pizzerie e ristoranti rinomati: Sorbillo, Da Gino, Chalet Ciro, Nennella.

Fast food: McDonald’s, KFC.

Specialità locali: Bifulco e ‘O Pazz, per chi cerca autentiche esperienze gastronomiche campane.

Anteprima per influencer e giornalisti

Nonostante il rinvio dell’apertura, stasera ci sarà una preview esclusiva per influencer e giornalisti. I partecipanti potranno fare un tour della struttura e scoprire in anteprima i suoi spazi e i servizi offerti.