Economia circolare e sostenibilità al centro della gestione dei rifiuti regionali: il compost diventa risorsa per agricoltura e florovivaismo.

Questa mattina, a Tufino, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha visitato il nuovo impianto destinato al trattamento della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata. La struttura, con una capacità annua di 13.500 tonnellate, rappresenta un passo avanti nel percorso della regione verso un sistema di gestione integrata dei rifiuti, all’insegna dell’economia circolare.

Dai rifiuti al compost: un modello di sostenibilità

L’impianto di Tufino trasformerà i rifiuti organici in compost, un prodotto di alta qualità destinato all’uso agricolo e florovivaistico. Questo processo non solo riduce l’impatto ambientale dei rifiuti, ma consente di restituire al territorio una risorsa preziosa, promuovendo la sostenibilità nel settore primario.

«L’impianto consentirà, partendo dai rifiuti organici, di generare un prodotto finito – il compost – in piena ottica di economia circolare», ha spiegato De Luca in un post pubblicato sui suoi canali social.

Innovazione e presidi ambientali potenziati

Oltre al processo di compostaggio, l’impianto è stato dotato di nuovi presidi ambientali per garantire la sicurezza e la sostenibilità delle lavorazioni:

Due nuove torri di lavaggio per il trattamento delle emissioni in atmosfera.

Un nuovo biofiltro, progettato per minimizzare eventuali odori e ottimizzare la gestione delle lavorazioni.

Questi interventi dimostrano l’attenzione della Regione Campania nel coniugare innovazione tecnologica e rispetto per l’ambiente.

Campania, una regione virtuosa nel ciclo dei rifiuti

Con l’apertura di questo impianto, la Campania consolida il suo impegno verso una gestione virtuosa e sostenibile dei rifiuti. Negli ultimi anni, la regione ha compiuto importanti progressi nel ciclo integrato dei rifiuti, riducendo la dipendenza da discariche e inceneritori a favore di soluzioni più rispettose dell’ambiente.

«La Campania continua il suo percorso di Regione virtuosa in tema di ciclo integrato dei rifiuti», ha sottolineato De Luca, evidenziando come iniziative come questa siano fondamentali per promuovere una cultura della sostenibilità.

Un esempio per il futuro

L’impianto di Tufino rappresenta non solo un investimento nell’economia circolare, ma anche un modello replicabile in altre realtà. Coniugando innovazione, sostenibilità e impegno istituzionale, la Campania si pone come esempio di buona pratica nel settore della gestione dei rifiuti.