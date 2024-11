La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo Gialla valida dalle ore 21:00 di oggi, giovedì 21 novembre, fino alle 21:00 di domani, venerdì 22 novembre. L’avviso riguarda l’intero territorio regionale, con previsione di temporali intensi a scala locale, venti forti, mare agitato e un significativo rischio idrogeologico.

Le Condizioni Meteo Previste

Temporali intensi: Possibilità di fenomeni localizzati ma di forte intensità.

Venti forti: Provenienti dai quadranti occidentali, con raffiche intense.

Mare agitato o molto agitato: Rischio di mareggiate lungo le coste.

Rischio Idrogeologico

L’allerta evidenzia il rischio di fenomeni come:

Ruscellamenti superficiali e trasporto di materiale;

Allagamenti di locali interrati e piani terra;

Scorrimento superficiale delle acque su strade, con possibili rigurgiti nei sistemi di smaltimento delle acque piovane;

Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con possibili inondazioni delle aree limitrofe;

Frane e caduta massi, specialmente nelle aree più vulnerabili.

Raccomandazioni per la Sicurezza

La Protezione Civile invita gli enti locali a:

Attivare i Centri Operativi Comunali (COC) per coordinare le attività di prevenzione e gestione delle emergenze.

Monitorare il verde pubblico per evitare rischi legati alla caduta di alberi o rami.

Controllare le strutture esposte, come cartelloni pubblicitari e impalcature, per garantirne la stabilità in presenza di forti venti.

Prestare attenzione alle aree costiere per le possibili mareggiate.

Precauzioni per i Cittadini

Evitare di sostare o transitare in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi e aree a rischio allagamento.

Limitare gli spostamenti non necessari e prestare attenzione alle condizioni delle strade.

Proteggere beni e locali situati ai piani bassi o in aree a rischio di infiltrazioni.

La Protezione Civile ricorda l’importanza di attenersi alle indicazioni delle autorità e di adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza propria e altrui. Per aggiornamenti in tempo reale, si invita a consultare i canali ufficiali della Regione Campania.

Prepararsi adeguatamente può fare la differenza in situazioni di emergenza meteorologica.