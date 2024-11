La Polizia di Stato ha arrestato un 55enne ungherese destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità del suo Paese per reati contro la persona. L’arresto è avvenuto a Pompei, grazie all’intervento degli agenti del Commissariato locale durante un’operazione di controllo del territorio.

Dettagli dell’operazione

L’uomo è individuato in una struttura ricettiva di Pompei, dopo una segnalazione generata da un sistema di alert alloggiati, utilizzato per monitorare ospiti sospetti o ricercati presso gli hotel e le strutture turistiche.

Gli agenti, prontamente intervenuti sul posto, hanno rintracciato il ricercato e proceduto al suo arresto provvisorio in esecuzione del provvedimento giudiziario emesso dalle autorità ungheresi.

Mandato di arresto europeo

Il mandato di arresto europeo (MAE) è uno strumento giuridico che facilita la cooperazione tra i membri dell’Unione Europea per l’arresto e la consegna di persone ricercate, garantendo rapidità ed efficienza nelle procedure di estradizione.

Prossimi passi

Il 55enne resterà a disposizione delle autorità giudiziarie italiane in attesa delle procedure necessarie per la sua eventuale consegna alle autorità ungheresi, come previsto dal mandato di arresto europeo.