A partire dal 2025, il Governo Meloni introdurrà un bonus spesa fino a 1.000 euro, destinato alle famiglie italiane in difficoltà economica. Questa iniziativa mira a contrastare l’aumento del costo della vita, offrendo un supporto concreto ai nuclei familiari più vulnerabili.

Ecco tutti i dettagli sul bonus: dai requisiti a come fare domanda, fino alle modalità di erogazione.

Cos’è il Nuovo Bonus Spesa 2025?

Il bonus spesa è un contributo economico che prevede una ricarica massima di 1.000 euro per ogni nucleo familiare idoneo. Si tratta di una misura specifica e mirata, da non confondere con altre iniziative come la Social Card, che attualmente offre un importo di 500 euro per una platea più ampia.

Il bonus potrà essere utilizzato esclusivamente per acquisti essenziali, come:

Generi alimentari;

Farmaci e prodotti sanitari;

Beni di prima necessità.

Requisiti per Ottenere il Bonus Spesa

Non tutti possono accedere al nuovo bonus. Il governo ha definito criteri chiari per individuare le famiglie maggiormente in difficoltà.

Per richiedere il bonus, bisogna soddisfare i seguenti requisiti:

Reddito familiare unico: solo uno dei coniugi deve essere occupato.

Presenza di minori a carico.

Stato di disoccupazione: il richiedente deve essere disoccupato.

ISEE inferiore a 10.000 euro.

Residenza in regioni ad alto tasso di disoccupazione.

Questi criteri riflettono l’intenzione del governo di sostenere i nuclei più vulnerabili, soprattutto nelle aree del Paese economicamente svantaggiate.

Come Fare Domanda

Le famiglie che rientrano nei requisiti potranno presentare domanda attraverso diverse modalità:

Online sul sito INPS:

Accedi con credenziali SPID, CIE, o CNS.

Compila il modulo di richiesta.

Allega la documentazione necessaria (ISEE, certificati di disoccupazione, ecc.).

CAF e Patronati:

Rivolgiti a un CAF o a un patronato per assistenza nella compilazione e invio della domanda.

Modalità di Erogazione

Una volta accettata la domanda, il bonus verrà erogato in una delle seguenti modalità:

Carta prepagata: una carta ricaricabile utilizzabile per gli acquisti autorizzati.

Bonifico bancario: accredito diretto sul conto corrente del beneficiario.

Buoni digitali: voucher da utilizzare presso esercizi commerciali convenzionati (supermercati, farmacie, ecc.).

L’importo del bonus sarà proporzionato al valore dell’ISEE del nucleo familiare, con un massimo di 1.000 euro.

Periodo di Validità

Il bonus sarà attivo a partire da gennaio 2025 e potrà essere utilizzato fino a febbraio dello stesso anno. È possibile che venga esteso oltre questa data, in base alla risposta dei beneficiari e alle disponibilità economiche del governo.

Differenze tra Bonus Spesa e Social Card

Il nuovo bonus non deve essere confuso con la Social Card, già disponibile:

Social Card: 500 euro, destinati a un pubblico più ampio.

Bonus Spesa: 1.000 euro, con requisiti più stringenti e un utilizzo limitato a beni essenziali.

Un Aiuto Concreto per le Famiglie

Con l’introduzione del bonus spesa, il Governo Meloni punta a fornire un sostegno diretto alle famiglie che affrontano difficoltà economiche. Questa misura rappresenta un passo avanti nella lotta contro il caro vita, offrendo un sollievo tangibile alle famiglie in difficoltà.