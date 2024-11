Il prefetto di Caserta, Lucia Volpe, ha approvato l’aggiornamento del “Piano Neve” per la stagione invernale 2024-2025, un documento strategico che mira a garantire una gestione efficiente delle emergenze legate a precipitazioni nevose su strade e autostrade. Durante l’incontro, sono state affrontate anche questioni relative alla viabilità stradale in vista del Black Friday e delle festività natalizie, con un focus particolare sull’area di Marcianise, punto nevralgico per il traffico commerciale.

“Piano Neve”: Prevenzione e Interventi Coordinati

L’aggiornamento del Piano Neve si concentra sulla prevenzione e la gestione tempestiva degli effetti delle precipitazioni nevose. Tra le misure previste:

Coordinamento tra le forze dell’ordine, i comuni, Anas e Autostrade per l’Italia.

Monitoraggio continuo delle condizioni meteorologiche e della viabilità.

Dispositivi di intervento rapido per garantire la sicurezza sulle principali arterie stradali e autostradali.

Questo piano è particolarmente rilevante per l’area casertana, dove eventi nevosi, seppur rari, possono creare notevoli disagi alla circolazione.

Viabilità e Traffico: Focus su Marcianise

In previsione del Black Friday e delle festività natalizie, sono state delineate misure specifiche per gestire l’aumento del traffico nella zona di Marcianise, un’area che vede un’alta concentrazione di attività commerciali e industriali, tra cui:

Il Centro Commerciale Campania

L’Outlet La Reggia

Il polo orafo Il Tarì

Interventi previsti:

Presidi strategici da parte delle forze di polizia e delle polizie municipali nei punti critici della rete viaria.

Supporto di Anas e Autostrade per l’Italia per la gestione delle emergenze viarie.

Itinerari alternativi per deviare il traffico in caso di criticità.

Obiettivi delle Misure

Queste iniziative mirano a:

Prevenire congestioni nelle principali arterie stradali durante i periodi di massimo afflusso.

Garantire la sicurezza dei cittadini, sia in caso di maltempo che durante eventi ad alta densità di traffico.

Ottimizzare la gestione delle emergenze, attraverso un piano condiviso e interventi rapidi.