I carabinieri di Villa Literno hanno smascherato un sofisticato sistema di truffe online, denunciando in stato di libertà un uomo di 36 anni. L’uomo è accusato di aver creato siti web ingannevoli per truffare ignari acquirenti in cerca di ricambi per auto.

Il modus operandi: siti truffa e pagamenti anticipati

Secondo quanto emerso dalle indagini, il 36enne progettava piattaforme online apparentemente affidabili, sulle quali venivano pubblicizzati motori e parti di ricambio per automobili. Gli articoli, tuttavia, non erano realmente disponibili. Attraverso un ingegnoso sistema, l’uomo convinceva le vittime a effettuare pagamenti anticipati tramite ricariche su carte prepagate o conti bancari intestati a terze persone, ottenendo così i fondi senza mai consegnare i prodotti.

La perquisizione: smartphone e carte prepagate sequestrate

Le indagini dei carabinieri hanno portato all’identificazione del presunto truffatore, che è stato raggiunto presso la sua abitazione. All’arrivo delle forze dell’ordine, l’uomo ha tentato di sbarazzarsi di due smartphone, prontamente recuperati. Uno dei telefoni era aperto su una nota app di messaggistica, utilizzata dal 36enne per comunicare con i suoi presunti committenti.

Durante la perquisizione, sono stati sequestrati:

Tre smartphone;

Un laptop e un tablet;

14 carte prepagate.

Indagini sui dispositivi informatici

Il materiale informatico è ora al vaglio degli investigatori per raccogliere ulteriori prove e identificare eventuali complici. Le autorità stanno analizzando i dati contenuti nei dispositivi per ricostruire la rete di truffe e capire l’entità del danno economico provocato.

Un fenomeno in crescita

Questo caso mette in evidenza il crescente fenomeno delle truffe online, che sfruttano la fiducia degli utenti per ottenere guadagni illeciti. Gli utenti devono prestare particolare attenzione durante gli acquisti online, soprattutto su piattaforme non certificate o poco conosciute. Verificare le recensioni dei venditori e utilizzare metodi di pagamento sicuri sono accorgimenti fondamentali per evitare di cadere vittime di simili frodi.