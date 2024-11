Negli ultimi giorni, i Carabinieri hanno intensificato i controlli su Ischia e Procida, focalizzandosi in particolare sui flussi turistici e sui luoghi della movida. Questa iniziativa mira a garantire la sicurezza e a prevenire comportamenti illeciti nelle due rinomate isole del Golfo di Napoli.

A Procida, le forze dell’ordine hanno denunciato tre giovani turisti greci, colpevoli di aver sottratto tre biciclette elettriche in via Roma. Dopo una segnalazione al 112, i militari sono riusciti a rintracciare i quindicenni mentre si trovavano ancora in sella alle bici rubate. Una volta identificati, i giovani sono stati denunciati e affidati ai genitori. Inoltre, sono stati proposti per il provvedimento di foglio di via obbligatorio dal Comune di Procida.

In un altro intervento, un 22enne procidano è stato denunciato per possesso di una katana di 90 centimetri, trovata durante un controllo sulla circolazione stradale. L’arma, sebbene non affilata, presentava una punta acuminata e è stata sequestrata.

A Ischia, i Carabinieri hanno denunciato un ventenne incensurato di Barano per detenzione a fini di spaccio. Il ragazzo, alla vista dei militari in via Duca degli Abruzzi, ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato e perquisito, risultando in possesso di due bustine contenenti 6 grammi di marijuana e 26 grammi di hashish. Anche un altro giovane, un 18enne di Ischia, è stato denunciato per lo stesso reato; trovato in via Serbatoi con 40 grammi di hashish e un bilancino elettronico di precisione.

Infine, i Carabinieri della stazione di Forio hanno collaborato con i Carabinieri del NAS di Napoli per controllare tre alberghi. In una struttura di via Provinciale Panza Succhivo sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie, portando al sequestro di 40 chili di prodotti alimentari privi di tracciabilità. Il legale rappresentante della società proprietaria dell’albergo ha ricevuto una sanzione pecuniaria di 3.500 euro.

Nel complesso, sono state identificate 242 persone e controllati 150 veicoli, sottolineando l’impegno dei Carabinieri nel garantire la sicurezza durante la stagione turistica. Questi controlli non solo mirano a reprimere atti illeciti, ma anche a tutelare la serenità dei turisti e dei residenti nelle splendide isole di Ischia e Procida.