Un intervento tempestivo della polizia ha scongiurato una possibile rissa a Portici, nella serata di ieri. Due minori sono stati denunciati per detenzione di armi improprie dopo essere stati trovati in possesso di una mazza da baseball in ferro e di una noccoliera, strumenti che avrebbero potuto trasformare un confronto tra gruppi di giovani in una tragedia.

L’intervento della Polizia

L’episodio si è verificato intorno alle 21:00 a Piazza Poli, un noto luogo di ritrovo del sabato sera per i giovani di Portici e dei paesi limitrofi. La presenza della Polizia Locale ha inizialmente evitato che due gruppi di ragazzi arrivassero allo scontro fisico. Tuttavia, alcune testimonianze hanno segnalato che due giovani coinvolti nella lite si erano allontanati in direzione via Poli, uno dei quali impugnava una mazza da baseball.

I poliziotti del commissariato di Portici-Ercolano, intervenuti sul posto, hanno avviato una ricognizione e rintracciato i due giovani descritti dai testimoni, uno dei quali indossava una felpa bianca.

Il tentativo di fuga e il sequestro

Alla vista dell’auto della polizia, i due ragazzi hanno tentato di fuggire, abbandonando la mazza da baseball e la noccoliera a terra. Gli agenti li hanno prontamente fermati e condotti in ufficio.