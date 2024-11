Un grave episodio di violenza ha avuto luogo nella notte nella periferia di Napoli, precisamente nei pressi dell’uscita della metropolitana Scampia – Piscinola. Un 19enne è stato accoltellato durante una discussione con una 15enne, che è stata successivamente denunciata dalle autorità.

La Dinamica dell’Incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il 19enne e la ragazza si conoscevano, ma non erano fidanzati. Intorno alla mezzanotte, i due avrebbero avuto un acceso litigio. Al culmine della discussione, la giovane avrebbe aggredito il ragazzo, colpendolo con un coltello. Il giovane ha riportato una lesione al retto dell’addome, fortunatamente non in pericolo di vita, ma con una prognosi di 15 giorni.

Il pronto soccorso: Il 19enne è stato accompagnato dai familiari al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è stato ricoverato in osservazione.

Le indagini: I carabinieri, allertati dal personale ospedaliero, hanno subito avviato un’indagine e sono riusciti a raccogliere diversi elementi utili alla ricostruzione dell’incidente.

Denuncia della Ragazzina

Al termine delle indagini preliminari, la 15enne è stata denunciata per lesioni personali aggravate. Le forze dell’ordine stanno cercando di comprendere i motivi che abbiano spinto i due giovani a sfociare in un’aggressione di questa gravità.