Un locale pubblico nel territorio di Benevento è stato immediatamente chiuso a seguito di gravi violazioni igienico-sanitarie e irregolarità edilizie accertate durante un controllo congiunto della Polizia Municipale, dei Carabinieri, e del personale dell’ASL.

Controlli e Scoperte Shock

L’operazione, condotta dagli agenti della Polizia Municipale coordinati dal comandante Giuseppe Vecchio, ha avuto luogo presso un locale adibito a spettacoli pubblici con servizio di somministrazione di alimenti e bevande. Durante i controlli, sono emerse numerose criticità, che hanno portato alla chiusura immediata dell’esercizio.

Le principali irregolarità riscontrate:

Carenze igienico-sanitarie:

Locali e attrezzature in condizioni ritenute gravemente inadeguate.

Conservazione promiscua di alimenti scaduti e freschi, con elevati rischi per la salute pubblica.

Pulcini congelati in frigo:

All’interno di un freezer situato vicino alla cucina sono rinvenuti pulcini congelati (pulli di gallinacei), conservati insieme ad altri alimenti destinati al consumo umano.

Mancanza di documentazione sulla sicurezza:

Assenza del documento di valutazione dei rischi (DVR), obbligatorio per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, in violazione del D.Lgs. 81/2008.

Provvedimenti e Sequestri

A seguito delle gravi irregolarità riscontrate, l’ASL ha disposto:

Sequestro penale dei locali e delle attrezzature;

Confisca degli alimenti scaduti e di quelli conservati in modo improprio;

Applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 5 della Legge 283/1962, relativa alla tutela della salute pubblica in ambito alimentare.

Inoltre, è stato rilevato un manufatto abusivo, costruito senza le necessarie autorizzazioni edilizie e sismiche, in violazione del DPR 380/2001. Il manufatto è sottoposto a sequestro preventivo d’urgenza.

Gestore Denunciato e Attività Sospesa

Secondo le autorità, il gestore stava svolgendo attività di pubblico spettacolo nonostante un’autorizzazione sospesa dal competente ufficio comunale. La situazione ha portato alla denuncia del titolare per violazioni amministrative e penali, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e la sicurezza degli avventori.