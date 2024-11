Dopo una mattinata caratterizzata da forti disagi per turisti e pendolari, la circolazione dei treni sulla Circumvesuviana è tornata alla normalità. L’Ente Autonomo Volturno ha comunicato che il servizio ferroviario sulle linee vesuviane riprende regolarmente, dopo che un problema tecnico aveva bloccato tutti i treni in partenza o diretti a Napoli.

Questa interruzione ha scatenato un’ondata di critiche da parte di pendolari e turisti, esasperati dai continui guasti e dalla scarsa efficienza del servizio. Antonio Gallozzi, del direttivo di Legambiente Campania, ha descritto la situazione come una vera e propria emergenza. “Viaggiare in Circumvesuviana sta diventando una farsa. Oggi abbiamo assistito a estintori caduti, mentre ieri ci sono stati guasti sulla linea, con conseguenze disastrose per cittadini, studenti e lavoratori,” ha dichiarato Gallozzi.

Le sue parole evidenziano il malcontento crescente tra i viaggiatori, i quali si sentono sempre più abbandonati da un servizio che dovrebbe garantire efficienza e sicurezza. “Siamo di fronte all’ennesimo paradosso per la linea peggiore d’Italia, in una regione che ospita una città in pieno boom turistico,” ha aggiunto, sottolineando come i viaggiatori siano spesso costretti a scendere dai treni invece di usufruire di un servizio dignitoso.

Gallozzi ha anche lanciato un appello alla politica, invitando coloro che sono responsabili del servizio a vivere in prima persona l’esperienza di un viaggio in Circumvesuviana durante le ore di punta o nei giorni festivi. “Provate anche voi il brivido di una ‘giornata di ordinaria follia’,” ha esortato, suggerendo che solo così si può comprendere il disagio che affrontano quotidianamente i pendolari, i veri sconfitti di questa situazione.