Un incendio ha causato momenti di paura ieri mattina nella Basilica di Materdomini, a Nocera Superiore, dove una parte del presepe all’interno della chiesa è andata a fuoco. L’incidente è stato causato probabilmente da un corto circuito legato alle luci natalizie che decorano il presepe.

L’incendio, che si è sviluppato in un angolo della chiesa, ha allarmato i presenti, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. Intorno alle 11, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta prontamente, mettendo in sicurezza l’area e spegnendo le fiamme in tempi rapidi.

In via precauzionale, tutte le persone presenti all’interno della basilica sono state evacuate e hanno trovato riparo all’esterno. La messa prevista per le ore 12 è stata celebrata all’aperto, davanti alla basilica, a causa delle operazioni di sicurezza in corso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di soccorso.