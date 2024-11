Maurizio Falanga, sindaco di Poggiomarino, ha ufficialmente rassegnato le dimissioni dalla carica. La decisione è arrivata tramite i suoi legali, che hanno protocollato la rinuncia all’incarico nella mattinata, in un contesto di tensione crescente legato alle vicende giudiziarie in cui il primo cittadino è coinvolto. Attualmente Falanga si trova agli arresti domiciliari, in seguito a un’inchiesta su un presunto patto politico-mafioso che ha scosso l’amministrazione comunale e l’intera comunità di Poggiomarino.

Le dimissioni arrivano all’indomani di un’ulteriore conferma degli arresti domiciliari, decisa dal Tribunale del Riesame di Napoli, che ha rigettato eventuali richieste di scarcerazione, aggiungendo un nuovo capitolo alla vicenda. La conferma della misura cautelare ha aggravato la situazione legale e politica di Falanga, rendendo ancora più difficoltoso il proseguimento del suo mandato.