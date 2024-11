Se siete alla ricerca di un luogo che unisca il meglio della gastronomia, della socializzazione e dell’intrattenimento, non c’è posto migliore di Opera Cafè a Poggiomarino. Il nuovo locale, parte del Gruppo Vigi 2.0, ha rapidamente conquistato tutti, dalle famiglie agli amanti della buona cucina, fino agli appassionati di eventi e musica. Con un’offerta gastronomica senza pari, un’atmosfera accogliente e un continuo susseguirsi di novità, Opera Cafè sta diventando il punto di riferimento per chi cerca qualcosa di innovativo e di alta qualità nella sua sede al civico 180 di Via Nuova San Marzano

Una Cucina che Sa Stupire: Il Bistrot

Opera Cafè segna una svolta importante nel panorama culinario locale grazie al suo bistrot, che ha come protagonisti chef esperti pronti a deliziare i palati più esigenti. Il menù settimanale propone piatti della tradizione napoletana, con una selezione di primi e secondi piatti preparati con ingredienti freschi e di altissima qualità. Ogni piatto è pensato per offrire un’esperienza culinaria completa, che spazia dai sapori più classici a quelli più innovativi.

Non solo un bistrot, Opera Cafè è anche un luogo dove l’arte della pasticceria e dei gelati di altissima classe si fondono, offrendo prelibatezze che arricchiscono ogni pausa o evento speciale. Dalla dolcezza di un gelato artigianale alle creazioni più raffinate della pasticceria, ogni dettaglio è curato con passione e professionalità.

L’Essenza del Lounge Bar

Il cuore pulsante di Opera Cafè è sicuramente il suo lounge bar, un ambiente ideale per gustare aperitivi creativi, cocktail esclusivi e una vasta gamma di drink preparati dai migliori baristi. Che si tratti di una pausa caffè o di un cocktail dopo cena, il lounge bar è il posto giusto per un incontro informale o per un momento di relax con gli amici.

La caffetteria offre una selezione di caffè pregiati, accompagnati da dolci freschi e biscotti artigianali, per chi desidera godersi una pausa in un ambiente accogliente e raffinato.

Un Ambiente Dinamico per Eventi e Celebrazioni

Opera Cafè non è solo un bistrot e un lounge bar: è anche un luogo ideale per eventi e celebrazioni. Con le sue sale dedicate, il locale si adatta perfettamente a ogni tipo di occasione, dalle feste di compleanno alle riunioni aziendali, passando per eventi familiari e celebrazioni speciali. Gli spazi sono progettati per garantire un’esperienza unica, sia che si tratti di un evento intimo che di una grande festa.

Inoltre, Opera Cafè ospita eventi musicali e serate tematiche, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente, dove gli ospiti possono socializzare, divertirsi e gustare i migliori piatti e drink.

Un Successo Impetuoso per il Gruppo Vigi 2.0

Opera Cafè rappresenta un nuovo capitolo per il Gruppo Vigi 2.0, che con decenni di esperienza nel settore dell’ospitalità, è riuscito a combinare tradizione e innovazione in un’unica proposta. Grazie a un’attenzione costante alla qualità, all’eccellenza dei servizi e alla cura del cliente, il gruppo è riuscito a portare a Poggiomarino una realtà che ha subito catturato l’attenzione di tutte le fasce di età e soddisfatto le diverse esigenze del pubblico.