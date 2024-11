Durante un normale controllo notturno, i carabinieri della stazione di Brusciano hanno fermato un’auto con due giovani a bordo, entrambi 21enni e già noti alle forze dell’ordine. L’operazione ha avuto luogo intorno alle 2 di notte, quando una gazzella dei carabinieri ha notato il veicolo mentre percorreva le strade adiacenti alle palazzine comunali.

Nel corso della perquisizione, i militari hanno trovato quattro grammi di hashish, che sono immediatamente sequestrati. Tuttavia, il rinvenimento più grave è avvenuto quando, nel cruscotto dell’auto, è trovata una pistola a tamburo con la matricola abrasa e il colpo in canna. L’arma, sequestrata, sarà sottoposta a accertamenti balistici per verificare se sia utilizzata in precedenti fatti di sangue o in altri reati.

I due giovani sono arrestati e trasferiti in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per rispondere dei reati di detenzione di droga e detenzione di arma da fuoco.