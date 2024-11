Un’ondata di preoccupazione ha avvolto la comunità di Frattamaggiore dopo la scomparsa di Pietro Montanino e Maria Zaccaria, una giovane coppia di sposi che ha fatto perdere le proprie tracce da diversi giorni. L’ultima volta che i due sono stati visti risale al pomeriggio del 29 ottobre, quando si sono allontanati da casa, lasciando i loro due figli piccoli alle cure dei nonni. La coppia aveva rassicurato che sarebbe tornata entro poche ore, ma da quel momento si è perso ogni contatto.

L’Appello della Famiglia e il Sostegno della Comunità

Di fronte a questa scomparsa prolungata, i familiari dei coniugi hanno lanciato un appello disperato sui social media, invitando chiunque abbia informazioni a farsi avanti. I post e le condivisioni si sono moltiplicati in poche ore, con migliaia di persone che hanno amplificato il messaggio nel tentativo di ritrovare Pietro e Maria.

Il sostegno è arrivato anche da figure di spicco della comunità locale, tra cui don Maurizio Patriciello, che ha fatto eco all’appello per sensibilizzare e mobilitare ancora più persone.

Le Indagini in Corso

Le autorità locali sono coinvolte immediatamente dopo la scomparsa e stanno lavorando per individuare eventuali tracce utili. Al momento, tuttavia, le indagini non hanno ancora portato a sviluppi concreti o dettagli rilevanti che possano far luce sul destino della coppia.

La polizia sta esaminando tutte le piste investigative, dal potenziale allontanamento volontario a ipotesi più complesse, cercando di risolvere questo enigma che ha gettato un’ombra di incertezza sulla comunità.

La Solidarietà di Frattamaggiore

La reazione dei cittadini di Frattamaggiore è stata immediata e coinvolgente. Oltre alle condivisioni sui social media, molti abitanti hanno espresso il loro sostegno alle famiglie e la volontà di collaborare attivamente alla ricerca. La coesione dimostrata dalla comunità è un segno forte di solidarietà e speranza, riflettendo un profondo senso di unità e compassione.