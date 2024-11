Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini accusati di tentata rapina aggravata, lesioni aggravate e minacce aggravate. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Acerra, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, a seguito di un’accurata attività investigativa.

I fatti: un’aggressione legata a un’estorsione per la sosta

L’episodio risale al 4 ottobre scorso, quando i due arrestati, insieme a un complice ancora non identificato, avrebbero:

Percosso e minacciato una persona, che si era rifiutata di pagare una somma di denaro richiesta per la sosta nei pressi di una struttura sanitaria ad Acerra.

Causato lesioni personali alla vittima, costretta a ricorrere a cure mediche.

Tentato di impossessarsi degli effetti personali della vittima, senza riuscirci per circostanze non dipendenti dalla loro volontà.

Le indagini e gli arresti

Grazie al coordinamento della Procura e alle indagini degli agenti di polizia, è stato possibile raccogliere prove decisive contro i due soggetti, consentendo al giudice per le indagini preliminari di emettere l’ordinanza di custodia cautelare.

Dopo gli adempimenti di rito, gli arrestati sono trasferiti presso il carcere di Poggioreale, dove resteranno a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori sviluppi processuali.