Un uomo di 30 anni, originario del Sannio, arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dopo aver picchiato la propria compagna, incinta al terzo mese, con un bastone. L’aggressione è avvenuta lo scorso mese e ha causato alla donna diverse lesioni, tra cui un ematoma alla testa e una ferita alla mano destra. La vicenda è solo l’ultimo episodio di violenza da parte dell’uomo, che in passato aveva minacciato e aggredito la compagna, spesso sotto l’effetto di alcol.

I carabinieri, intervenuti dopo la denuncia della donna e dopo aver constatato le lesioni evidenti durante l’arresto in flagranza, hanno ricostruito che questi comportamenti violenti erano frequenti e si verificavano anche davanti al figlio minore della donna. L’uomo, già condannato in passato per maltrattamenti, è arrestato su mandato della Procura della Repubblica di Benevento e portato in carcere. Ora dovrà rispondere delle accuse legate alla violenza domestica.