In un contesto sociale sempre più teso, basta davvero poco per scatenare episodi di violenza, a volte devastanti. Recentemente, un uomo è rimasto coinvolto in un brutto episodio a Bacoli, dove un semplice diverbio per motivi di viabilità è sfociato in un violento pestaggio. Fortunatamente, la vittima ha riportato solo qualche escoriazione e tagli, ma il fatto sottolinea un problema più ampio e preoccupante.

L’Incidente

L’aggressione è avvenuta nelle scorse sere, quando un uomo ha osato suonare il clacson. Questo gesto innocuo ha scatenato la furia di un gruppo di individui, portando a una violenta lite. La vittima ha riferito di essere stata colpita a sangue senza alcun motivo valido. In un incontro con il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, ha descritto l’esperienza come un triste benvenuto dopo un anno di assenza dalla città: «È sempre più una giungla qui».

Le Parole del Deputato

Francesco Emilio Borrelli ha espresso la sua preoccupazione per la crescente insicurezza nella regione. Ha evidenziato che molti giovani scelgono di emigrare non solo per cercare opportunità lavorative, ma anche per trovare un ambiente più civile e sicuro. Secondo Borrelli, «se vogliamo farli tornare, dobbiamo rendere questa terra più vivibile, partendo dalla questione sicurezza». Ha sottolineato la necessità di applicare una tolleranza zero verso la criminalità, affermando che «questa volta non si è arrivati al dramma, ma la situazione è comunque molto grave».

La Richiesta di Maggiore Sicurezza

Borrelli ha informato il sindaco Josi Della Ragione riguardo all’incidente, esortando a implementare misure preventive e controlli più rigorosi per garantire la sicurezza dei cittadini. «Passare dai pugni al coltello o alla pistola è un attimo», ha avvertito, sottolineando l’urgenza di intervenire per evitare che simili episodi diventino sempre più comuni.