Il 14 novembre 2024 si aprono ufficialmente le candidature per le nuove posizioni economiche del Personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) delle scuole, come previsto dal decreto firmato il 12 luglio 2024 dal Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Questa iniziativa introduce un’opportunità di avanzamento professionale per 46.297 dipendenti, con aumenti di stipendio significativi per chi completerà con successo un corso di formazione e supererà il test di valutazione finale.

Suddivisione delle Nuove Posizioni Economiche ATA

La distribuzione delle posizioni economiche disponibili per il triennio 2024/25, 2025/26 e 2026/27 include diverse categorie, ciascuna con requisiti specifici e suddivisa come segue:

Collaboratori scolastici: 28.539 posizioni

Operatori dei servizi agrari: 82 posizioni

Assistenti:

Prima posizione economica: 12.549 posizioni

Seconda posizione economica: 5.127 posizioni

Requisiti per la Candidatura

Possono accedere alla selezione tutti i dipendenti a tempo indeterminato inquadrati nell’Area dei Collaboratori, degli Operatori o degli Assistenti, che abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità di servizio nell’area di appartenenza (escluso l’anno in corso). Tale anzianità di servizio può includere anche periodi con contratti a tempo determinato.

Procedura di Candidatura e Selezione

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma “Concorsi e Procedure selettive” disponibile su www.miur.gov.it. Per accedere è necessario utilizzare le credenziali SPID o CIE, e abilitarsi al servizio “Istanze on line”. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato alle ore 23:59 del 13 dicembre 2024.

Valore degli Aumenti di Stipendio

Gli importi previsti per le nuove posizioni economiche variano a seconda dell’area:

Collaboratori: 700 euro annui lordi per tredici mensilità.

Operatori dei servizi agrari: 800 euro annui lordi per tredici mensilità.

Assistenti:

Prima posizione economica: 1.300 euro annui lordi per tredici mensilità.

Seconda posizione economica: 2.000 euro annui lordi per tredici mensilità (solo per gli assistenti amministrativi e tecnici).

Fondo Stanziato e Distribuzione Geografica

Il finanziamento totale di 64.503.972,28 euro sarà ripartito a livello territoriale sulla base dell’organico provinciale. Le risorse destinate per ciascuna area sono:

Collaboratori scolastici: 27.645.176,94 euro

Operatori dei servizi agrari: 91.531,14 euro

Assistenti – Prima posizione: 22.576.390,30 euro

Assistenti – Seconda posizione: 14.190.873,90 euro

Conclusione del Percorso di Formazione

Per ottenere l’avanzamento, i candidati devono frequentare un corso di formazione e superare un test finale. Questa misura intende valorizzare il personale ATA, garantendo un riconoscimento economico alle competenze acquisite e offrendo maggiori incentivi a chi è in servizio presso scuole italiane o all’estero.

La possibilità di avanzamento per il personale ATA rappresenta una tappa importante per migliorare le condizioni economiche e professionali all’interno delle scuole italiane.