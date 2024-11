Dicembre 2024 porta buone notizie per molti pensionati italiani. Il cedolino del mese sarà particolarmente ricco grazie all’arrivo della tredicesima mensilità e di due bonus aggiuntivi: uno da 154,94 euro e la quattordicesima mensilità per i beneficiari aventi diritto. Tuttavia, non tutti potranno accedere a questi importi extra, poiché i requisiti per ottenerli sono stringenti.

Tredicesima e bonus da 154,94 euro: chi ne ha diritto?

L’INPS, con il messaggio n. 3821 del 15 novembre 2024, ha chiarito i criteri per ottenere il bonus di 154,94 euro, che si aggiunge al rateo mensile e alla tredicesima. I destinatari sono i pensionati titolari di trattamenti a carico di specifici regimi previdenziali, tra cui:

L’Assicurazione Generale Obbligatoria;

Le forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’AGO;

Le forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti disciplinati dal D.Lgs. 509/1994.

Requisiti economici per il bonus

Importo della pensione: Deve essere pari o inferiore al trattamento minimo INPS (attualmente fissato a 563,74 euro mensili).

Reddito complessivo: Non deve superare 1,5 volte il trattamento minimo INPS annuo, ossia circa 10.137,72 euro per il 2024.

La quattordicesima: un’aggiunta per i pensionati con basso reddito

Oltre al bonus di 154,94 euro, alcuni pensionati riceveranno anche la quattordicesima mensilità. Questo importo aggiuntivo spetta ai pensionati con:

Un’età pari o superiore a 64 anni;

Un reddito complessivo entro i limiti fissati per il trattamento minimo.

La somma varia in base agli anni di contribuzione e al reddito complessivo del beneficiario, arrivando fino a un massimo di circa 655 euro.

Quando saranno erogati i pagamenti?

I pagamenti saranno inclusi direttamente nel cedolino di dicembre 2024. I pensionati aventi diritto vedranno accreditate le somme previste insieme al rateo mensile della pensione, in anticipo rispetto alle festività natalizie.

Come verificare il cedolino?

I pensionati possono consultare il dettaglio del cedolino di dicembre accedendo al portale INPS tramite:

Credenziali SPID, CIE o CNS;

La sezione dedicata ai “Pagamenti” nell’area personale.