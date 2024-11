Il cedolino della pensione di dicembre 2024 è ora disponibile per i pensionati attraverso l’area personale MyINPS e il cassetto previdenziale. Questo mese rappresenta un momento particolarmente significativo grazie a voci straordinarie come tredicesima, quattordicesima e bonus, che possono influire sull’importo finale percepito.

Tredicesima: importo e dettagli

Tutti i pensionati riceveranno la tredicesima mensilità, inclusi i titolari di assegni sociali o pensioni di invalidità civile.

Importo lordo: corrisponde alla pensione mensile abituale.

Importo netto: potrebbe risultare leggermente inferiore a causa delle detrazioni fiscali mancanti, che non vengono applicate sulla tredicesima.

In aggiunta, chi possiede un reddito inferiore al trattamento minimo potrebbe beneficiare di un bonus straordinario di 154,94 euro. Questo importo, però, sarà soggetto a verifica successiva da parte dell’INPS.

Quattordicesima: chi la riceve a dicembre

Per alcuni pensionati, dicembre è anche il mese della seconda parte della quattordicesima.

Requisiti principali:

Avere almeno 64 anni, compiuti nel secondo semestre 2024.

Essere titolari di pensione acquisita durante l’anno.

Rispettare i limiti di reddito imposti dall’INPS.

L’INPS procederà a verifiche successive per confermare il diritto all’erogazione. In caso di mancata ricezione della quattordicesima, ma con i requisiti soddisfatti, è possibile presentare una domanda di ricostituzione attraverso il portale INPS, preferibilmente con l’aiuto di un patronato.

Conguagli fiscali e tasse

Dicembre è un mese positivo anche dal punto di vista fiscale:

Esclusione delle addizionali regionali e comunali: il netto della pensione sarà più alto rispetto agli altri mesi.

Conguagli del modello 730/2024: l’INPS continua le operazioni di conguaglio, effettuando trattenute o rimborsi in base alle dichiarazioni dei redditi presentate. I dettagli sono consultabili nel servizio online “Assistenza fiscale 730”.

Come consultare il cedolino

Per verificare il proprio cedolino pensionistico, i pensionati possono accedere all’area personale MyINPS con SPID, CIE o CNS, oppure rivolgersi a un patronato.