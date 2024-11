Con l’arrivo di dicembre, molti pensionati riceveranno una gratificazione economica extra: la tredicesima mensilità, a cui in molti casi si aggiunge anche il cosiddetto Bonus Natale, noto anche come “Bonus Tredicesima”. Questa prestazione aggiuntiva, introdotta dalla legge di Bilancio del 2001, viene erogata dall’INPS a chi rispetta alcuni requisiti reddituali. Vediamo di cosa si tratta e chi potrà beneficiarne nel 2024.

Cos’è il Bonus Natale e Come Funziona

Il Bonus Natale è una somma aggiuntiva che alcuni pensionati ricevono insieme alla tredicesima. Questo bonus, dal valore fisso di 154,94 euro, è previsto per le pensioni a carattere previdenziale ed è destinato solo a chi ha un trattamento pensionistico inferiore a una determinata soglia.

La somma sarà accreditata automaticamente senza bisogno di fare richiesta. Il pagamento, incluso quello della tredicesima, avverrà a partire da lunedì 2 dicembre 2024, sia per chi riceve la pensione in banca che per chi si appoggia agli uffici postali.

Requisiti per Accedere al Bonus Natale

Per ricevere il Bonus Natale è necessario rispettare alcuni parametri relativi a reddito e importo della pensione:

Importo della pensione mensile inferiore a 598,61 euro (o 7.781,93 euro annui), che corrisponde al trattamento minimo dell’INPS per l’anno 2024.

Reddito annuo complessivo: chi percepisce altri redditi deve mantenere un reddito complessivo IRPEF inferiore a 11.672,89 euro. Per i pensionati coniugati, la soglia reddituale complessiva raddoppia, ma il tetto massimo personale resta di 11.672,89 euro. Quindi, se il reddito personale del pensionato supera questa cifra, non avrà diritto al bonus.

Per chi percepisce una pensione tra 7.781,93 e 7.936,87 euro annui, il Bonus Natale verrà erogato in forma ridotta, andando a integrare la pensione fino al raggiungimento del trattamento minimo.

Chi è Escluso dal Bonus

Il Bonus Natale non è disponibile per chi riceve trattamenti assistenziali come l’Assegno Sociale o la pensione sociale, né per i titolari di Ape Sociale, i quali sono già esclusi anche dalla tredicesima. Pertanto, solo i pensionati con un trattamento previdenziale inferiore ai limiti sopra indicati possono ricevere questa somma aggiuntiva.

Come Controllare Se Si Ha Diritto al Bonus Natale

Per chi desidera verificare la propria posizione, l’INPS mette a disposizione i dati sulla propria situazione pensionistica tramite il proprio portale online, oppure tramite il Contact Center. In alternativa, è possibile rivolgersi al proprio patronato di fiducia per chiarimenti.

Riflessioni sul Bonus Natale e l’Importanza del Supporto ai Pensionati

Il Bonus Natale rappresenta un aiuto concreto per quei pensionati con redditi particolarmente bassi, offrendo un po’ di sollievo economico durante il periodo natalizio. Sebbene si tratti di un importo fisso e non rivalutato nel tempo, questa misura è vista da molti come un riconoscimento simbolico e utile in un momento dell’anno tradizionalmente dedicato alla famiglia e alle spese festive.