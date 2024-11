A dicembre 2024, circa 400.000 pensionati e pensionate con pensioni basse riceveranno un importante aiuto economico: il Bonus tredicesima di 154,94 euro. Questo importo extra, previsto dalla legge n. 388 del 2000, si aggiunge alla pensione mensile di dicembre e alla tredicesima ordinaria. Di seguito, vediamo a chi spetta, come funziona e i requisiti per ottenerlo.

Cos’è il Bonus Tredicesima?

Il Bonus Tredicesima è una somma aggiuntiva di 154,94 euro destinata ai titolari di pensioni di importo limitato, erogata dall’INPS in modo automatico. Non è necessario presentare alcuna domanda per riceverlo.

Il pagamento avverrà il 2 dicembre 2024, insieme alla pensione mensile e alla tredicesima. L’obiettivo è sostenere economicamente i pensionati con redditi bassi, specialmente in un periodo in cui le spese aumentano, come quello natalizio.

Requisiti per ottenere il Bonus Tredicesima 2024

Il bonus è riservato ai pensionati che rispettano i seguenti criteri:

Tipologia di pensione

Devono percepire trattamenti pensionistici rientranti in una delle seguenti categorie:

Pensioni a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive o esclusive della stessa.

Pensioni obbligatorie gestite dagli enti regolati dal decreto legislativo n. 509/1994.

Sono escluse le prestazioni non considerate vere e proprie pensioni, come l’invalidità civile o l’Ape Sociale (vedi l’elenco dettagliato fornito dall’INPS più avanti).

Limiti di reddito

Per avere diritto al bonus, il reddito del pensionato deve rispettare alcune soglie specifiche:

Limite di pensione individuale: 7.781,93 euro annui, limite di reddito individuale: 11.672,90 euro annui, limite di reddito coniugale: 23.345,79 euro annui.

L’INPS effettua controlli automatici per verificare che il reddito complessivo rientri nei limiti stabiliti, considerando anche eventuali importi percepiti all’estero (pro-rata).

Quando è erogato il Bonus Tredicesima?

Il pagamento del bonus sarà effettuato insieme alla pensione di dicembre 2024 e alla tredicesima ordinaria. Per quest’anno, la data stabilita è il 2 dicembre 2024, sia per i pensionati che ricevono la pensione tramite banche che per chi utilizza Poste Italiane.

Chi è escluso dal Bonus Tredicesima?

Nonostante il bonus sia destinato a molti pensionati, alcune categorie restano escluse, in base alla normativa vigente. Tra queste:

Titolari di pensioni in regime di cumulo a formazione progressiva (categoria 170).

Beneficiari di prestazioni non qualificate come pensioni, come l’invalidità civile e l’Ape Sociale.

Pensioni supplementari, detassate per convenzioni internazionali o eliminate.

L’INPS fornisce un elenco dettagliato delle categorie escluse, che include specifici codici identificativi (es. “044 INVCIV” per l’invalidità civile).

Importo massimo e condizioni particolari

Il bonus aggiuntivo ammonta a 154,94 euro e viene erogato in misura intera solo se il pensionato ha percepito la pensione per tutto l’anno. In caso contrario, l’importo sarà proporzionato ai mesi di effettiva percezione della pensione.

Il Bonus Tredicesima 2024 rappresenta un sostegno concreto per migliaia di pensionati con redditi bassi, offrendo un aiuto economico aggiuntivo nel periodo natalizio. Tuttavia, è fondamentale verificare i requisiti di reddito per capire se si ha diritto a questa somma extra.

Per qualsiasi dubbio, i pensionati possono consultare il cedolino della pensione di dicembre sul sito dell’INPS o rivolgersi direttamente agli uffici territoriali.