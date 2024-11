A dicembre 2024, oltre 400.000 pensionati a basso reddito riceveranno un beneficio extra con la rata della pensione: l’importo aggiuntivo di 154,94€, previsto dalla Legge Finanziaria 2001 (art. 70, co. 7, Legge n. 388/2000). Questo pagamento, interamente esentasse, verrà accreditato automaticamente dall’INPS, basandosi sui dati più recenti presenti nei suoi archivi, aggiornati almeno al 2020.

Chi Sono i Beneficiari

Il bonus spetta ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici diretti o indiretti erogati da:

INPS (lavoratori dipendenti, pubblici e autonomi).

Casse Professionali (architetti, ingegneri, avvocati, medici, ecc.).

Esclusioni:

Non potranno beneficiare dell’importo:

Titolari di prestazioni non pensionistiche (es. assegno di esodo Fornero, isopensione, assegni di solidarietà, pensioni sociali).

Pensionati con trattamenti in regime di cumulo progressivo non ancora completati.

Requisiti per il Beneficio

Per ottenere l’importo aggiuntivo è necessario soddisfare:

Condizioni sull’importo della pensione

L’importo totale della pensione, incluse eventuali maggiorazioni sociali, non deve superare i 7.936,87€ annui.

Se l’importo della pensione è compreso tra 7.781,93€ e 7.936,87€, il beneficiario riceverà la differenza tra 7.936,87€ e l’importo della pensione stessa.

Requisiti reddituali

Reddito individuale complessivo: non superiore a 11.672,90€ annui.

Per i coniugati: il reddito cumulato con il coniuge non deve superare i 23.345,79€ annui. (Non si cumula il reddito del coniuge separato legalmente ed effettivamente).

Esclusioni reddituali:

Non vengono considerati nel calcolo del reddito:

Casa di abitazione principale e relative pertinenze.

Trattamenti di fine rapporto (TFR).

Redditi soggetti a tassazione separata.

Somma Aggiuntiva per Pensionati Over 64

Oltre 200.000 pensionati riceveranno anche una somma aggiuntiva qualora abbiano compiuto 64 anni tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2024 (1° luglio – 31 dicembre 2024 per i pensionati della gestione pubblica). Questa somma sarà accreditata con la rata di dicembre per coloro che non erano stati inclusi nel pagamento di luglio 2024.

Recupero Somme Indebite

L’INPS ha avviato il recupero delle somme indebitamente corrisposte nel caso in cui siano venute meno le condizioni per il diritto al beneficio durante il secondo semestre 2024.

Cosa Controllare

I pensionati interessati dovrebbero verificare:

L’importo della loro pensione annua.

Il reddito complessivo individuale e familiare.

Eventuali comunicazioni dell’INPS relative al pagamento o al recupero.