Con l’avvicinarsi delle festività di fine anno, l’INPS ha pubblicato il calendario dei pagamenti per il mese di dicembre 2024, includendo pensioni (con tredicesima e, in alcuni casi, quattordicesima), assegno unico, assegno di inclusione e altre prestazioni. Ecco un riepilogo delle date e delle informazioni principali.

1. Pagamenti Pensioni Dicembre 2024

Data di Accredito:

Le pensioni verranno pagate lunedì 2 dicembre 2024, poiché il 1° dicembre cade di domenica (giorno festivo). Questo vale sia per i pagamenti in Poste Italiane sia per quelli tramite istituti bancari.

Ritiro presso gli uffici postali:

Per chi ritira la pensione alle Poste, il calendario è suddiviso in base al cognome:

A-C: Lunedì 2 dicembre

D-K: Martedì 3 dicembre

L-P: Mercoledì 4 dicembre

Q-Z: Giovedì 5 dicembre

Aumenti e Conguagli:

Tredicesima: Inclusa nella rata di dicembre per tutti i pensionati.

Quattordicesima: Spettante a chi ha compiuto 64 anni entro il secondo semestre del 2024.

Bonus da 154,94 euro: Previsto per i pensionati con reddito sotto una certa soglia.

Rettifiche IRPEF: Le trattenute per addizionali comunali e regionali non saranno applicate sul rateo di dicembre.

2. Assegno Unico Dicembre 2024

Date dei Pagamenti:

I versamenti per l’assegno unico sono previsti nei giorni 17, 18 e 19 dicembre.

Rivalutazione a Gennaio 2025:

Gli importi verranno aggiornati in base all’inflazione; chi non ha presentato l’ISEE entro i termini (29 febbraio o 30 giugno 2024) riceverà solo l’importo minimo senza arretrati.

3. Assegno di Inclusione

Con l’introduzione di questa nuova misura nel 2024, il reddito di cittadinanza è stato sostituito dall’Assegno di Inclusione, riservato a nuclei familiari con reddito basso e specifici requisiti.

Data di Pagamento Dicembre 2024:

Per i rinnovi, il pagamento sarà effettuato orientativamente il 27 dicembre.

Per le nuove domande, l’erogazione avverrà a partire dal 15/16 del mese successivo alla sottoscrizione della domanda e del progetto PAD.

4. Altri Pagamenti INPS

NASpI (Disoccupazione):

Pagamenti previsti attorno al 13 dicembre, ma le date possono variare leggermente.

Cassa Integrazione:

Accrediti previsti per metà mese, con possibilità di controllare lo stato tramite il portale INPS.

5. Come Controllare i Pagamenti INPS

Per verificare gli importi e le date di accredito:

Accedi al portale INPS con SPID, CIE o CNS.

Vai alla sezione Prestazioni.

Seleziona la voce Pagamenti.

Informazioni Utili

Se necessario, verifica eventuali aggiornamenti direttamente sul sito dell’INPS o contatta il servizio clienti. Questi pagamenti sono fondamentali per molte famiglie, soprattutto in un mese ricco di spese come dicembre.