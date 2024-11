A dicembre 2024, circa 400mila pensionati con redditi bassi riceveranno un bonus di 154,94 euro. Questa somma, esentasse e attribuita automaticamente, rappresenta un aiuto concreto per chi percepisce trattamenti pensionistici al di sotto della soglia minima stabilita dall’INPS.

Origine del bonus

Il bonus, introdotto dalla Legge Finanziaria del 2001 (art. 70, comma 7, legge n. 388/2000), è una misura destinata a sostenere i pensionati in condizioni economiche svantaggiate. L’importo sarà erogato insieme alla rata di dicembre e non richiede alcuna richiesta specifica: il calcolo si basa sui dati già disponibili nei database INPS, considerando i redditi registrati fino al 2020.

Requisiti per ricevere il bonus

Per accedere al bonus, è necessario rispettare i seguenti criteri:

Pensione annuale: Il trattamento pensionistico deve essere inferiore al minimo INPS 2024, fissato a 7.781,93 euro annui.

Reddito complessivo personale:

Non deve superare 1,5 volte il trattamento minimo, pari a 11.672,9 euro annui.

Reddito complessivo coniugale:

Se il pensionato è sposato, il reddito complessivo della coppia non deve superare 23.345,79 euro annui.

In caso di separazione legale, il reddito del coniuge non è conteggiato.

Chi è escluso

Il bonus non sarà erogato ai titolari di:

Isopensione, APE sociale, o pensioni erogate con il sistema del cumulo progressivo;

Prestazioni assistenziali come pensioni di invalidità civile, assegni sociali, o indennità straordinarie.

Questa esclusione garantisce che il beneficio sia riservato a chi rientra nelle pensioni contributive con redditi bassi.

Un’ulteriore somma per i pensionati over 64

Oltre al bonus da 154,94 euro, circa 200mila pensionati che hanno compiuto 64 anni nella seconda metà del 2024 riceveranno una somma aggiuntiva, proporzionata alla loro condizione economica.

Verifiche e recupero somme indebite

L’INPS ha già effettuato controlli per verificare l’idoneità dei beneficiari. In caso di modifiche ai requisiti nel corso del 2024, l’Istituto ha avviato il recupero delle somme indebitamente versate.