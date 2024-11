Domani, 4 Novembre 2024, si terrà la consegna delle benemerenze concesse dal Presidente della Repubblica, tra le varie nomine spicca sicuramente quella a Commendatore della Repubblica al Dottor Vincenzo Carbone . Il Dottor Carbone, Avvocato Palmese classe 1963, ha fatto dei suoi studi e della sua professione un impegno costante di vita tanto da ricevere negli anni le onorificenze più prestigiose:

Nel 2006 diventa Cavaliere del Lavoro al Merito della Repubblica, encomio per le qualità professionali e la dedizione mostrate nella partecipazione in rappresentanza del ministero delle finanze alla 6° edizione di telefisco e successivamente nel 2017 Ufficiale della Repubblica.

Una vita professionale dalle grandi cariche come quella di Vicedirettore Capo Divisione Contribuenti e Direttore Vicario delle Entrate.

Domani, il prefetto procederà alla consegna dei diplomi delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e al Dott. Carbone il titolo di Commendatore della Repubblica tra candidati che si distinguono per merito, tenendo conto anche del loro percorso formativo e professionale.

Ottenuta la nomina di Commendatore, per la persona insignita comincia un periodo ricco di riconoscimenti, ma anche di responsabilità. Deve dimostrare ogni giorno di meritare il titolo onorifico e mantenere nel tempo tutti i requisiti soggettivi che lo hanno accolto nell’Ordine Cavalleresco Italiano.

Questo richiede un atteggiamento consono in pubblico, un comportamento ligio al dovere nella vita privata e professionale, e potrebbe essere anche richiesta la partecipazione ad alcune attività sociali e politiche.

Diventare Commendatore non vuol dire soltanto ricevere una carica pubblica illustre dallo Stato, è anche un titolo che ha valore dal punto di vista etico, morale e giuridico e come tale deve essere portato con orgoglio per tutta la vita.

La cittadinanza Palmese, orgogliosa dei grandi meriti di un Illustre figlio della sua terra, si congratula e formula i suoi migliori auguri al Cav. Vincenzo Carbone