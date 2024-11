Nella Sala del Mappamondo di Palazzo Montecitorio, Roma, si è svolta l’Assemblea Nazionale dei Carnevali d’Italia, un incontro annuale degli associati all’Associazione Carnevalia, alla presenza dell’On. Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Il tema centrale dell’incontro è stato il Fondo Nazionale per i Carnevali Storici, che quest’anno ha visto un importante stanziamento da parte del Governo nazionale, pari a 3 milioni di euro, grazie anche a un emendamento promosso dall’On. Mollicone.

Durante l’assemblea, il presidente della Fondazione Carnevale di Palma Campania, Nicola Montanino, ha rappresentato il suo Carnevale storico, sottolineando la sua unicità e il valore culturale delle sue tradizionali Quadriglie. Montanino ha parlato della necessità di “fare rete” tra i Carnevali storici italiani, al fine di facilitare l’accesso a ulteriori fondi, anche a livello europeo, e ha ribadito l’importanza di sostenere la valenza culturale, sociale e folkloristica di questi eventi. Ha inoltre espresso l’impegno di Palma Campania nell’organizzare futuri incontri per rafforzare la Rete dei Carnevali Storici d’Italia, con l’obiettivo di aumentarne la visibilità e l’importanza.

L’incontro ha aperto nuove opportunità di collaborazione e crescita per i carnevali storici italiani, con la speranza che questi eventi possano diventare sempre più un motore di sviluppo per la cultura, il turismo e la coesione sociale del Paese.

L’On. Mollicone, a conclusione dell’assemblea, ha espresso in una nota ufficiale che i carnevali storici sono una parte integrante della cultura italiana, rappresentando una risorsa fondamentale per l’identità e lo sviluppo culturale, sociale e turistico delle città che li ospitano. Ha citato anche il pensiero dello storico e autore Veneziani, che evidenziava come ogni Carnevale racconti la storia di una città, ma sia anche un ponte verso il suo futuro.