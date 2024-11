Nel Napoletano, i carabinieri di Caivano hanno tratto in arresto Alfonso Natale, 56enne già noto alle forze dell’ordine, accusato di detenzione di droga a fini di spaccio. Durante un’operazione, gli agenti hanno scoperto una serie di espedienti sofisticati utilizzati dall’uomo per nascondere e trasportare la cocaina, rendendo difficile l’individuazione della merce.

I nascondigli insospettabili

Tra i metodi utilizzati da Natale spiccano:

Una lattina modificata: all’apparenza normale, ma dotata di un doppio fondo che conteneva dosi di cocaina.

Una sneaker di gomma: la suola era stata appositamente scavata per creare un vano in cui nascondere la droga. Questo sistema permetteva di trasportare le dosi anche durante spostamenti a domicilio, cercando di eludere i controlli.

Sequestro e accuse

Nel corso delle perquisizioni, i carabinieri hanno sequestrato:

24 dosi di cocaina già confezionate,

una busta contenente 7 grammi della stessa sostanza,

275 euro in contanti, ritenuti il provento delle attività illecite.

Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e Alfonso Natale è stato condotto in carcere, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria per il processo.

Le indagini continuano

Questo arresto evidenzia l’abilità e la creatività dei pusher nel trovare nuovi modi per aggirare i controlli. Le forze dell’ordine, tuttavia, continuano a intensificare i controlli sul territorio, soprattutto in zone particolarmente sensibili come Caivano, per contrastare lo spaccio e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.