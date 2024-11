Un operaio italiano di 43 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal terzo piano di uno stabile in costruzione ad Afragola, in provincia di Napoli. La tragedia si è verificata circa un’ora fa, in via Roma, tra i civici 39 e 41, dove l’uomo stava lavorando. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che, dopo la segnalazione di un incidente sul lavoro, stanno attualmente cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato alla drammatica caduta, ma le indagini sono in corso per fare luce sull’incidente.

La morte dell’operaio è stata immediata, e il suo decesso ha scosso la comunità locale, evidenziando ancora una volta i rischi legati alla sicurezza nei cantieri. Le autorità stanno ora lavorando per determinare se ci siano responsabilità da parte di chi gestiva i lavori o se l’incidente sia causato da un errore umano o da una fatalità.

Questo episodio tragico riporta alla luce il tema della sicurezza sul lavoro, che purtroppo continua a essere un problema in molte realtà industriali e nei cantieri edili.