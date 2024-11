Dal 7 novembre è attivo il self-service per richiedere il Bonus Natale previsto dal Decreto Omnibus (Dl n. 113/2024) per i lavoratori dipendenti che rispettano determinati requisiti reddituali e familiari. Il bonus può arrivare fino a 100 euro ed è destinato a chi ha un reddito annuale non superiore a 28.000 euro e soddisfa altre condizioni.

Come Richiedere il Bonus

I lavoratori dipendenti interessati devono accedere alla propria Area Personale sul portale NoiPA seguendo questi semplici passaggi:

Accedere al menu Servizi

Selezionare la voce Stipendiali

Cliccare su “Richiesta indennità D.L. n.113/2024 (Bonus Natale)” e seguire la procedura.

Le richieste devono essere inoltrate entro venerdì 22 novembre 2024 alle ore 12:00.

A partire dal 14 novembre, sarà possibile visualizzare e scaricare la ricevuta della richiesta direttamente dal portale NoiPA.

Chi Può Richiederlo?

Il Bonus Natale spetta ai lavoratori dipendenti che soddisfano le seguenti condizioni:

Reddito annuo: Non superiore a 28.000 euro (escluse le entrate relative all’abitazione principale).

Requisiti familiari: Un coniuge fiscalmente a carico e almeno un figlio a carico (anche adottivo o affidato). In caso di nucleo familiare monogenitoriale, il bonus è concesso al dipendente con almeno un figlio a carico.

Capienza fiscale: L’imposta lorda sul reddito da lavoro dipendente deve essere superiore alle detrazioni per lavoro dipendente previste dalla legge.

Quando Arriva il Bonus?

Il Bonus Natale sarà erogato insieme alla tredicesima mensilità di dicembre, proporzionato ai giorni di lavoro effettivamente svolti nel 2024, indipendentemente dal tipo di contratto (a tempo determinato o indeterminato) o dall’orario di lavoro (full-time o part-time).

In caso di erogazione errata o in misura inferiore, il bonus sarà recuperato tramite conguaglio fiscale a febbraio 2025. Se il rapporto di lavoro è cessato, l’importo sarà recuperato tramite la dichiarazione dei redditi del 2024, che verrà presentata nel 2025.

Casi Particolari

Supplenti brevi e saltuari del comparto scuola possono richiedere il bonus, ma la sua erogazione è condizionata dalla registrazione del contratto nel sistema NoiPA e dalla presenza di un cedolino per la mensilità di dicembre.

Personale delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere dovrà fare riferimento al proprio datore di lavoro per istruzioni specifiche sulla raccolta delle richieste.

Scadenza e Ulteriori Informazioni

La scadenza per la domanda è il 22 novembre 2024 alle 12:00. Per qualsiasi dubbio riguardante i requisiti, l’erogazione o la tempistica, è possibile consultare la pagina delle FAQ dedicata sul portale NoiPA.