La comunità scolastica dell’IS Leonardo da Vinci di Poggiomarino si stringe attorno al dolore per la tragica perdita del giovane Santo Romano. Questo drammatico evento ha infatti colpito profondamente l’intero istituto, risvegliando un forte senso di solidarietà e la necessità di un momento di riflessione condiviso.

Giornata di Riflessione: 4 Novembre

Il 4 novembre sarà una giornata speciale dedicata alla memoria di Santo Romano. In questo giorno, infatti, i docenti delle varie classi sono invitati a riservare un momento delle proprie lezioni per riflettere su questa perdita insieme agli studenti. L’iniziativa mira a elaborare il lutto in modo collettivo, offrendo agli studenti uno spazio sicuro per esprimere le proprie emozioni e discutere del valore della vita.

Il Ruolo degli Educatori in Momenti di Dolore

Gli educatori dell’IS Leonardo da Vinci riconoscono l’importanza di affrontare insieme agli studenti eventi dolorosi come questo. In questi momenti, la scuola si trasforma da semplice luogo di apprendimento a un punto di riferimento fondamentale per il supporto emotivo e la condivisione. Guidare i giovani attraverso il dolore aiuta non solo ad affrontare il presente, ma a costruire una resilienza emotiva che porteranno con sé per tutta la vita.

Il Valore della Vita e la Solidarietà

Riflettere sul valore della vita è una lezione importante, e la tragica scomparsa di Santo Romano offre l’opportunità di trattare questo tema con profondità e rispetto. La comunità scolastica dell’IS Leonardo da Vinci crede fermamente nell’importanza della solidarietà e del dialogo, incoraggiando gli studenti a supportarsi reciprocamente e a trovare conforto nella condivisione.