Venerdì 29 novembre è in programma uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà quasi tutti i settori pubblici e privati in Italia. La protesta, proclamata da Cgil e Uil, è una risposta alla manovra economica del governo, giudicata penalizzante per il welfare e i lavoratori. Lo sciopero avrà inizio alle 21:00 di giovedì 28 novembre e terminerà alla stessa ora del giorno successivo. L’unico comparto esentato è quello delle ferrovie, mentre trasporto pubblico locale, sanità, scuola e altri settori aderiranno alla mobilitazione.

Motivazioni della Protesta

Lo sciopero è stato indetto contro una legge di bilancio che, secondo i sindacati, riduce le risorse destinate alla spesa sociale, privilegiando tagli alla spesa pubblica invece di una riforma fiscale strutturale. Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha dichiarato: «È necessario invertire questa tendenza, ormai insostenibile per il Paese». Anche il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ha criticato le scelte del governo, definendole insufficienti per tutelare i diritti dei lavoratori e rilanciare il welfare.

La Cisl, invece, ha scelto di non aderire allo sciopero, sostenendo che l’incontro a Palazzo Chigi con la presidente Giorgia Meloni abbia portato a risultati positivi su alcuni punti, come il rifinanziamento dei contratti pubblici e i tagli fiscali.

Settori Coinvolti

La mobilitazione coinvolgerà quasi tutti i comparti, tra cui:

Trasporto Pubblico e Aereo: Confermato lo stop per il trasporto pubblico locale, il trasporto aereo, e i marittimi, con probabili disagi nei collegamenti urbani e interregionali.

Sanità: Medici, infermieri, veterinari e altre figure professionali del Sistema Sanitario Nazionale aderiranno per protestare contro i tagli al personale e ai servizi.

Scuola e Università: Il personale scolastico e accademico parteciperà in massa, con possibili chiusure e sospensioni delle lezioni.

Autostrade: Sciopero del personale autostradale, che potrebbe causare ritardi nei servizi.

Ministero della Giustizia e Inps: Anche questi settori parteciperanno, con ricadute su servizi amministrativi e giudiziari.

Criticità e Prospettive

La protesta potrebbe paralizzare il Paese per un’intera giornata, specialmente nei servizi di trasporto e sanità. Tuttavia, la decisione di escludere le ferrovie riduce parzialmente l’impatto, permettendo almeno la continuità del traffico ferroviario.

Raccomandazioni per i Cittadini

Per affrontare al meglio la giornata dello sciopero:

Verificare gli orari dei trasporti e considerare alternative per gli spostamenti.

Pianificare le visite mediche, dato che molti servizi sanitari potrebbero essere sospesi.

Prestare attenzione agli aggiornamenti sui siti ufficiali dei servizi coinvolti.