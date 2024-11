Un nuovo crollo si è verificato oggi nella Vela Rossa di Scampia, a Napoli, uno dei simboli più iconici del degrado urbano e sociale della città. Fortunatamente, questa volta non ci sono stati feriti, ma l’episodio riaccende l’urgenza di interventi per sgomberare e demolire le ultime strutture ancora in piedi.

Il crollo, avvenuto tra il quinto e il sesto piano dell’edificio, ha richiesto l’intervento immediato di vigili del fuoco, protezione civile e forze dell’ordine. Sul posto è giunta anche il vicesindaco di Napoli, Laura Lieto, per supervisionare le operazioni di evacuazione di sei nuclei familiari ancora residenti nell’edificio.

Crollo Senza Conseguenze, ma i Ricordi della Tragedia di Luglio Sono Vivi

La memoria collettiva è ancora segnata dal crollo dello scorso 22 luglio, avvenuto nella vicina Vela Celeste, che causò la morte di tre persone e il ferimento di altre dodici, tra cui sette bambini. Questa tragedia aveva già sollevato interrogativi sull’inadeguata manutenzione delle Vele e sulla mancata esecuzione degli sgomberi ordinati anni prima.

La Procura di Napoli, attraverso la sezione “Lavoro e colpe professionali”, ha aperto due inchieste: una sulla gestione degli edifici e un’altra sul mancato rispetto delle disposizioni di sgombero.

La Rigenerazione Urbana di Scampia: Una Sfida Fondamentale

La soluzione del problema delle Vele è stata identificata come una priorità dall’amministrazione del sindaco Gaetano Manfredi. Le operazioni di sgombero sono in corso, con l’obiettivo dichiarato di demolire le Vele Rossa e Gialla entro la fine dell’anno.

Secondo i dati ufficiali:

Tutti gli 800 abitanti della Vela Celeste sono stati già trasferiti.

Rimangono da sgomberare 107 alloggi nella Vela Rossa su un totale di 197.

Nella Vela Gialla, sono ancora occupati 31 alloggi su 103.

Il sindaco ha ribadito che la collaborazione tra cittadini e istituzioni è essenziale per abbreviare i tempi e avviare finalmente la rigenerazione dell’area. I servizi sociali sono già stati attivati per monitorare gli spostamenti e per assicurare ai residenti il contributo per l’autonoma sistemazione.

Un Futuro Senza Vele: Obiettivo Rigenerazione

La demolizione delle Vele rappresenta più di un atto fisico: è un simbolo della volontà di Napoli di lasciarsi alle spalle anni di degrado e marginalità. Il progetto di rigenerazione urbana di Scampia punta a trasformare il quartiere in un’area vivibile, moderna e sicura.