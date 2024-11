Nel contesto di un’economia segnata dall’aumento del costo della vita e dall’erosione del potere d’acquisto, il nuovo Assegno di Inclusione si conferma come un sostegno essenziale per molte famiglie italiane. Questo contributo economico, introdotto per supportare i nuclei in difficoltà, è erogato mensilmente dall’INPS sulla Carta di Inclusione, gestita da Poste Italiane. Ecco i dettagli aggiornati per il mese di novembre 2024.

Date di Accredito

15 novembre 2024:

Prima data di pagamento, dedicata ai nuovi beneficiari che hanno presentato domanda e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale (PAD) nel mese di ottobre. Questi riceveranno il primo importo sulla Carta di Inclusione.

27 novembre 2024:

Seconda data di pagamento, riservata a chi ha già ricevuto l’assegno nei mesi precedenti e continua a soddisfare i requisiti richiesti. In questo caso, l’importo verrà accreditato automaticamente.

Importi Previsti

L’importo mensile varia in base alla composizione del nucleo familiare e alle condizioni specifiche:

500 euro al mese (6.000 euro annui): importo base per nuclei familiari ordinari.

630 euro al mese (7.560 euro annui): per famiglie con anziani o disabili.

Ulteriore contributo di 280 euro al mese: per famiglie che sostengono spese di affitto.

Requisiti per Accedere all’Assegno

Per beneficiare dell’Assegno di Inclusione è necessario soddisfare alcuni requisiti:

Condizioni familiari:

Presenza di minori, persone disabili, o familiari over 60.

Requisiti economici:

ISEE inferiore alla soglia stabilita per legge.

Domanda:

Presentazione online tramite il sito dell’INPS o attraverso i CAF, che forniscono supporto nella compilazione.

Patto di Attivazione Digitale (PAD):

È necessario sottoscrivere il PAD, che include impegni formativi o lavorativi volti a favorire l’inclusione sociale e lavorativa.

Come Funziona la Carta di Inclusione?

La Carta di Inclusione è il mezzo tramite cui l’assegno viene accreditato. Può essere utilizzata:

Per prelevare denaro presso gli sportelli postali.

Per effettuare acquisti di beni e servizi essenziali.

Un Supporto Concreto per le Famiglie

L’Assegno di Inclusione rappresenta un aiuto concreto in un momento storico complesso, in cui molte famiglie lottano per far fronte alle necessità quotidiane. Le date di novembre segnano un passo importante per migliaia di nuovi beneficiari e per chi già usufruisce di questa misura, assicurando un supporto economico stabile.