Il Bonus Figli 2024 rappresenta una misura concreta di supporto economico da parte dello Stato, destinata alle famiglie con figli disabili o con disturbi dell’apprendimento. L’obiettivo è garantire un aiuto finanziario significativo per affrontare le spese quotidiane e sostenere i nuclei familiari in situazioni di maggiore difficoltà.

Le cifre del Bonus Figli

L’importo del Bonus varia in base alla condizione del figlio e al reddito della famiglia. Le principali cifre riconosciute sono:

333 euro mensili, aggiuntivi all’Assegno Unico Universale.

650 euro totali, nei casi di maggiore necessità, somma che include varie forme di aiuto come l’indennità di frequenza e le maggiorazioni previste per i figli con disabilità.

Le famiglie possono beneficiare di importi differenziati, considerando:

Non autosufficienza: +119,60 euro.

Disabilità grave: +108,20 euro.

Disabilità media: +96,90 euro.

Questi importi si aggiungono alla quota base dell’Assegno Unico, fissata a 199,40 euro per chi ha un ISEE inferiore a 17.090,61 euro. Per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano, è prevista una maggiorazione di circa 34 euro.

Requisiti per ottenere il Bonus Figli

Per accedere al Bonus Figli, è necessario rispettare i seguenti requisiti:

ISEE familiare:

Inferiore a 9.360 euro per l’Assegno di Inclusione.

Fino a 17.090,61 euro per accedere alle maggiorazioni dell’Assegno Unico.

Condizione del figlio:

Diagnosi certificata di disabilità (media, grave o non autosufficienza).

Disturbi dell’apprendimento riconosciuti.

Residenza e cittadinanza:

Essere residenti in Italia e in possesso di cittadinanza italiana o permesso di soggiorno valido.

Come richiedere il Bonus Figli

Per accedere al bonus, è necessario seguire alcuni semplici passaggi:

Compilare la domanda tramite il portale dell’INPS o rivolgersi a un CAF o patronato.

Presentare:

Un certificato medico che attesti la disabilità o il disturbo dell’apprendimento del figlio.

L’ISEE aggiornato del nucleo familiare.

Monitorare l’esito della domanda direttamente sul portale INPS.

Altri benefici correlati

Oltre al Bonus Figli, le famiglie possono accedere a:

Assegno di Inclusione: per nuclei familiari con figli minori e un ISEE inferiore a 9.360 euro, con importi base di 500 euro, più maggiorazioni.

Indennità di frequenza: sostegno economico per minori con disabilità frequentanti scuole o centri riabilitativi.

Il Bonus Figli 2024 rappresenta un’opportunità importante per le famiglie italiane con figli disabili, offrendo un aiuto concreto per gestire le spese quotidiane e garantire un maggiore benessere. È essenziale conoscere i requisiti e le modalità di richiesta per accedere a questo sostegno, assicurando un futuro più sereno alle famiglie in difficoltà.