Nell’era digitale, i dispositivi tecnologici come smartphone e PC sono diventati strumenti essenziali per semplificare e migliorare la nostra vita quotidiana. Per chi rientra nelle categorie protette dalla Legge 104/1992, è disponibile un incentivo significativo: il bonus smartphone da 180 euro. Questa agevolazione è pensata per favorire l’acquisto di dispositivi tecnologici utilizzati a scopo assistenziale.

Chi Può Beneficiare del Bonus?

Il bonus è rivolto a:

Persone disabili tutelate dalla Legge 104.

Familiari di disabili che acquistano dispositivi per scopi di assistenza.

Per accedere all’agevolazione, è fondamentale che il dispositivo acquistato venga utilizzato per scopi assistenziali, come il miglioramento della qualità della vita o il supporto alla comunicazione.

Come Funziona il Bonus?

Il bonus consiste principalmente in:

IVA ridotta al 4% (anziché il 22%) sull’acquisto di dispositivi come smartphone, tablet o PC.

Una possibile detrazione fiscale applicabile sul costo del dispositivo in sede di dichiarazione dei redditi.

Esempio Pratico

Supponiamo che il costo di uno smartphone sia di 1.000 euro:

Con l’IVA ordinaria al 22%, l’importo dell’IVA sarebbe 220 euro.

Con l’IVA ridotta al 4%, l’importo scende a 40 euro, per un risparmio di 180 euro.

Requisiti per Accedere all’Incentivo

Per ottenere il bonus, è necessario soddisfare i seguenti criteri:

Certificazione della disabilità in base alla Legge 104.

Acquistare dispositivi che abbiano funzioni utili per l’assistenza (ad esempio, software per la comunicazione, accessibilità avanzata, ecc.).

Effettuare l’acquisto presso rivenditori autorizzati che applicano l’aliquota IVA agevolata.

Come Richiedere il Bonus

Documentazione necessaria:

Copia del certificato di disabilità.

Dichiarazione che il dispositivo verrà utilizzato a scopi assistenziali.

Dove acquistare:

Rivolgersi a negozi o rivenditori che accettano l’agevolazione e offrono dispositivi idonei (come alcuni modelli di iPhone o altri smartphone certificati).

Agevolazioni fiscali:

In caso di detrazione, è importante dichiarare l’acquisto in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Vantaggi del Bonus

Questo incentivo offre un aiuto concreto per l’acquisto di dispositivi tecnologici avanzati, che possono migliorare l’autonomia e la qualità della vita delle persone con disabilità. Grazie a strumenti come smartphone con funzioni assistive, è possibile:

Comunicare più facilmente.

Gestire attività quotidiane.

Accedere a servizi di assistenza e monitoraggio remoto.