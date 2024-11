La popolazione over 60 rappresenta una delle fasce più delicate e importanti della società italiana. Per garantire una vita più serena e agevolare il quotidiano, sono stati introdotti bonus, agevolazioni e benefici che spaziano dal sostegno economico alla promozione della socialità e della mobilità.

Vediamo nel dettaglio quali sono le principali opportunità per le persone tra i 60 e gli 80 anni, insieme ai requisiti per accedervi.

Bonus per Over 60

1. Assegno Sociale

L’assegno sociale è un aiuto economico per chi, raggiunti i 67 anni, non ha diritto a una pensione previdenziale e si trova in condizioni di disagio economico.

Importo mensile: 534,41 euro per il 2024.

Requisiti reddituali:

Reddito annuo inferiore a 6.947,33 euro per i single.

Reddito annuo inferiore a 13.894,66 euro per i coniugati (calcolando il reddito complessivo della coppia).

Se il reddito non è nullo ma inferiore alla soglia, l’importo sarà ridotto proporzionalmente.

2. Assegno di Inclusione

L’assegno di inclusione, successore del Reddito di Cittadinanza, offre un supporto economico ai nuclei familiari con componenti over 60, minorenni o invalidi.

Requisiti:

ISEE fino a 9.360 euro.

Disponibile anche per chi vive in affitto, con un contributo aggiuntivo di 280 euro.

Importo massimo: Fino a 780 euro al mese, suddivisi in:

500 euro per il sostegno del reddito.

280 euro per l’affitto (se applicabile).

3. Esenzione Ticket Sanitario (E01)

Chi ha compiuto 65 anni e ha un reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro può richiedere l’esenzione dal ticket sanitario.

Servizi coperti:

Farmaci e medicinali.

Visite specialistiche e ambulatoriali.

Esami diagnostici e di laboratorio.

Agevolazioni per Over 60

Trasporti Pubblici

Molte regioni italiane offrono abbonamenti scontati o gratuiti sui mezzi pubblici per gli over 60, incentivando la mobilità sostenibile. Informazioni dettagliate sono disponibili presso le amministrazioni locali.

Sconti su Eventi e Cultura

Gli anziani possono accedere a tariffe agevolate per teatri, cinema, musei e altri eventi culturali. Questi incentivi favoriscono la socialità e il benessere mentale.

Bonus Bollette

Famiglie con un reddito basso possono beneficiare di sconti sulle bollette di luce, gas e acqua attraverso i bonus sociali energia, richiedibili in base al proprio ISEE.

Come Richiedere i Bonus?

Assegno Sociale e Inclusione: tramite il portale INPS o presso un CAF autorizzato.

Esenzione Ticket: rivolgersi alla propria ASL di competenza.

Agevolazioni locali: consultare il comune o la regione di residenza per i dettagli su trasporti, eventi e cultura.

Il 2024 offre numerose opportunità per gli over 60, garantendo supporto economico, servizi essenziali e incentivi per una vita attiva e serena. Rimanere informati e agire tempestivamente è fondamentale per non perdere nessuna delle agevolazioni disponibili.