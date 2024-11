Sonia Petrucciani, segretaria generale della Cisl FP-Irpinia Sannio, ha espresso la sua solidarietà e vicinanza alle due Ispettrici del Lavoro che, venerdì scorso, sono state vittime di un’aggressione ingiustificata mentre svolgevano il loro lavoro presso un esercizio pubblico di Sirignano (Avellino). L’incidente è avvenuto durante un controllo ispettivo, nel quale il titolare della ditta e i suoi congiunti hanno aggredito verbalmente e fisicamente una delle due ispettrici, con l’intento di impedire l’identificazione di una lavoratrice.

La ricostruzione dell’accaduto

Secondo quanto riportato da Petrucciani, durante l’ispezione, il titolare della ditta e i suoi familiari hanno oltraggiato verbalmente le ispettrici, che sono ufficiali di Polizia Giudiziaria (Pg), e violentemente aggredito fisicamente una di loro. In particolare, l’aggressione fisica ha causato un forte dolore alla mano della vittima, tanto che non è riuscita nemmeno a raccogliere i fogli che erano caduti a terra. Nonostante l’intervento dei carabinieri della stazione di Baiano, la situazione è peggiorata ulteriormente, con il tavolo su cui le ispettrici stavano redigendo il verbale che è stato alzato violentemente due volte.

Le conseguenze per l’ispettrice aggredita

A seguito dell’accaduto, l’ispettrice aggredita ha subito un innalzamento improvviso della pressione arteriosa, tanto da dover essere accompagnata prima in un ambulatorio locale e poi trasportata al Pronto Soccorso di Avellino. Lì, è confermata la frattura alla mano e il persistente aumento della pressione sanguigna, con una prognosi di 25 giorni di riposo.

Condanna della violenza e richiesta di maggiori tutele

La Cisl FP-Irpinia Sannio ha condannato fermamente l’aggressione e ha ribadito l’urgenza di maggiori tutele per gli ispettori del lavoro, che quotidianamente svolgono un compito cruciale per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative lavorative. La sindacalista ha chiesto interventi decisivi da parte delle autorità competenti, comprese le autorità giudiziarie, per garantire la protezione degli ispettori in servizio.

Solidarietà e supporto alla vittima

Petrucciani ha dichiarato che la Cisl è vicina all’ispettrice aggredita, augurandole una pronta e completa guarigione e offrendo tutto il supporto necessario per affrontare il prosieguo della sua convalescenza. Inoltre, la Cisl ha sottolineato come episodi di violenza di questo tipo non possano intaccare la determinazione e l’impegno quotidiano dei lavoratori, che continuano a svolgere il loro ruolo con serietà e passione.