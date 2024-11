A novembre, l’INPS procederà con l’erogazione di vari sostegni economici destinati a milioni di italiani, mirati a supportare famiglie, lavoratori e disoccupati. Ecco una panoramica delle principali misure previste:

Assegno Unico Universale: destinato alle famiglie con figli a carico, sarà erogato in date differenti per chi è già beneficiario e per chi ha presentato una nuova domanda o ha apportato modifiche recenti, per cui i tempi di accredito potrebbero essere più lunghi.

Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e Assegno di Inclusione (ADI): entrambi i sostegni, rivolti alle famiglie con particolari requisiti di reddito e occupazione, saranno erogati in due fasi, secondo le modalità specifiche di ciascuna misura. L’Assegno di Inclusione ha sostituito il Reddito di Cittadinanza, indirizzandosi principalmente alle famiglie con disabili, minorenni o anziani.

NASpI e DIS-COLL: i sussidi per i lavoratori disoccupati (NASpI per lavoratori dipendenti e DIS-COLL per collaboratori) saranno versati come di consueto, con tempistiche che variano in base alla data di richiesta.

Carta Acquisti: destinata alle famiglie in difficoltà economica per spese essenziali, sarà ricaricata anche a novembre, anche se non vi è una data fissa di accredito in quanto la tempistica varia.

Trattamento integrativo (ex Bonus Renzi): coloro che ne hanno diritto riceveranno il trattamento integrativo di 100 euro negli accrediti previsti per novembre.

Per monitorare i pagamenti, è possibile accedere al fascicolo previdenziale sul sito INPS utilizzando SPID o CIE, oppure controllare il saldo tramite home banking e sportelli ATM di Poste Italiane per chi possiede la Carta ADI.