In provincia di Benevento, una pattuglia della Polizia ha fermato un’auto che procedeva a fari spenti lungo la vecchia strada tra San Giorgio del Sannio e Benevento. Durante il controllo, gli agenti hanno scoperto che a bordo c’erano una giovane donna al volante e il padre seduto accanto a lei.

L’uomo, un 63enne di Benevento, era sottoposto a un divieto di avvicinamento alla figlia e all’ex moglie, emesso meno di due mesi prima per reati di maltrattamento. La giovane avrebbe dichiarato che si trovava con lui solo per soccorrerlo: l’uomo, infatti, si era sentito male a San Giorgio del Sannio e, tramite la sua compagna, aveva chiesto alla figlia di raggiungerlo per accompagnarlo presso una guardia medica. Tuttavia, questo non è bastato a evitare che l’uomo fosse condotto in Questura, dove è finito successivamente arrestato dalla Mobile e posto ai domiciliari su disposizione del Pubblico Ministero, Olimpia Anzalone.

L’Udienza e la Decisione del Giudice

L’udienza direttissima si è svolta la mattina successiva davanti al giudice Sergio Pezza. L’uomo, difeso dall’avvocato Andrea De Longis, si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre il Pm aveva richiesto l’imposizione dell’obbligo di firma come misura cautelare. Tuttavia, il giudice ha convalidato l’arresto, rimettendo in libertà l’uomo senza alcuna misura restrittiva.