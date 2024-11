A partire da domani giovedì 21 novembre, l’Italia sarà investita da un’ondata di aria gelida di origine artica polare, segnando il primo vero assaggio dell’inverno. Le temperature subiranno un brusco calo, in particolare al Nord, dove si prevede l’arrivo della neve anche a bassa quota, localmente fino al piano.

Dettaglio delle previsioni

Nord Italia

Nevicate abbondanti sulle Alpi occidentali, con quote in discesa fino alle pianure di Piemonte e Lombardia.

Possibili episodi di pioggia mista a neve a Torino e Milano.

Temperature rigide e clima tipicamente invernale.

Centro-Sud Italia

Piogge diffuse e temporali intensi, soprattutto nelle regioni tirreniche.

Venti burrascosi, con raffiche che supereranno i 110 km/h sull’arcipelago toscano e sull’Appennino settentrionale.

Mari agitati, con possibili difficoltà nei collegamenti marittimi.

Il calo delle temperature sarà più evidente a partire da venerdì 22 novembre.

Cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Freddo intenso su tutto il Paese entro il fine settimana.

Condizioni di maltempo generalizzato, con particolare attenzione al rischio di forti venti e mareggiate sulle coste esposte.

Il meteorologo Mattia Gussoni, intervistato dall’Adnkronos, ha sottolineato che l’Italia sarà duramente colpita da questa perturbazione: «La tempesta artica porterà piogge, raffiche di vento oltre i 110 km/h e nevicate a basse quote, specialmente al Nord. Torino e Milano potrebbero sperimentare i primi fiocchi della stagione».

Preparatevi dunque a temperature rigide e a condizioni meteo invernali, soprattutto se vi trovate nelle aree montane o settentrionali del Paese.