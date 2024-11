Un tragico episodio ha colpito la comunità di Portico di Caserta, dove un neonato di appena due mesi è stato trovato senza vita nella culla dalla madre. Il drammatico ritrovamento è avvenuto questa mattina, quando la donna, madre di altri due bambini, ha cercato di svegliare il piccolo.

Inutile l’intervento del 118

Alla chiamata della madre, un’ambulanza è giunta tempestivamente sul posto. I sanitari hanno tentato di rianimare il neonato con tutte le pratiche possibili, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: il piccolo era già deceduto.

Indagini in corso e autopsia disposta

Sul luogo del dramma sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Macerata Campania, che hanno ascoltato la madre e raccolto i primi elementi utili per chiarire quanto accaduto. La salma del neonato è stata posta sotto sequestro per consentire lo svolgimento di un’autopsia.

L’esame medico-legale sarà determinante per stabilire la causa esatta del decesso. Gli inquirenti, al momento, ipotizzano che la tragedia possa essere legata a un rigurgito, un fenomeno che, purtroppo, può risultare fatale nei neonati.

Una comunità sconvolta

La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Portico di Caserta, lasciando in preda alla disperazione la giovane coppia di genitori. L’episodio richiama l’attenzione sull’importanza della prevenzione e delle misure di sicurezza per i più piccoli, sebbene tragedie simili spesso si rivelino imprevedibili e inarrestabili.