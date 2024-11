Il bonus da 400 euro per chi ha superato i 65 anni di età è previsto dall’articolo 38 della legge 448 del 2001. Questo contributo è destinato a chi percepisce una pensione e ha requisiti specifici in termini di età e reddito. Scopriamo come funziona e come fare per ottenerlo.

Requisiti per Accedere al Bonus

Il bonus di circa 400 euro (l’importo può variare in base alla situazione economica) è destinato a diverse categorie di cittadini over 65. Ecco i principali requisiti:

Età e Contributi: Il bonus spetta a chi ha compiuto almeno 65 anni e ha almeno 5 anni di contributi versati. Per chi ha 70 anni e più, la soglia si abbassa a un anno di contributi ogni cinque anni di età, con una riduzione massima di 5 anni.

Categorie Specifiche: Possono richiedere il bonus anche persone in determinate condizioni, come:

Ciechi civili

Invalidi civili totali

Sordomuti

Titolari di pensione di inabilità previdenziale, come previsto dal decreto-legge n. 104 del 2020.

Percettori dell’Assegno sociale, con la soglia fissata a 70 anni.

Requisiti Reddituali

Oltre ai requisiti anagrafici, per ottenere il bonus è necessario rispettare anche criteri reddituali. Il richiedente deve avere un reddito inferiore a 9.555,65 euro annui. Se il richiedente è sposato, il reddito coniugale non deve superare la cifra di 16.502,98 euro.

Maggiorazione della Pensione: Incremento al Milione

Il bonus può essere anche una maggiorazione dell’assegno pensionistico. Questa maggiorazione è un incremento che permette agli importi pensionistici di raggiungere il valore equivalente a un milione di lire. La legge, infatti, è stata introdotta nel 2001 per permettere alle pensioni minime di arrivare a questo importo in lire, e ogni anno il valore viene ricalcolato.

Nel 2024, la pensione minima è fissata a 598,61 euro mensili, con una soglia di 735,05 euro per l’Assegno sociale e la pensione di invalidità. Gli aumenti previsti per il 2024 sono:

Maggiorazione da 534,41 euro: 200,64 euro al mese (equivalenti a 2.608 euro annuali).

Maggiorazione da 333,33 euro: 401,72 euro al mese (equivalenti a 5.222,36 euro annuali).

Come Richiedere il Bonus

La procedura per richiedere il bonus è semplice e può essere fatta in due modi:

Autonomamente: È possibile fare la richiesta direttamente online, attraverso la sezione dedicata sul portale dell’INPS.

Con Supporto Professionale: Se si preferisce avere assistenza, si può chiedere aiuto a professionisti come commercialisti, Caf o patronati.

Il bonus da 400 euro per gli over 65 è una risorsa importante per migliorare il benessere delle persone anziane, soprattutto quelle che hanno una pensione bassa. È fondamentale rispettare i requisiti richiesti, ma la procedura per ottenere il contributo è semplice e può essere fatta in autonomia o con l’aiuto di esperti. Assicurati di verificare i tuoi requisiti e di inviare la domanda per non perdere questa opportunità di sostegno economico.